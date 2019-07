OL : Maurice en retrait derrière Juninho ? Aulas réplique

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

À cause des arrivées de Juninho et de Sylvinho, Florian Maurice se sentirait un peu à l'étroit du côté de l’Olympique Lyonnais.

Cette semaine, le journal L’Equipe affirmait que le directeur de la cellule de recrutement du club rhodanien avait du mal à trouver sa place depuis le départ de Bruno Genesio, avec lequel il jouait un rôle de directeur sportif fictif. Avec le grand retour de Juninho, Maurice a forcément vu son champ d’action se réduire durant ce mercato. Ce qui s’est notamment traduit avec la venue de Jean Lucas, la recrue du duo brésilien, alors que l’ancien attaquant aurait préféré recruter Ismaël Bennacer (Empoli). Malgré tout, Maurice reste l’homme de confiance du président Aulas. Par conséquent, JMA ne compte pas lâcher son scout, si efficace ces dernières saisons.

« C’est tout simplement stupide et incompréhensible venant du quotidien qui sait pertinemment que ce qui est écrit est faux et peut porter préjudice au club. Il est insinué aussi que Florian Maurice n’aurait pas choisi Thiago Mendes ce qui est une énorme bêtise puisque c’est bien Flo qui l’a suivi toute la saison dernière et qui l’a proposé en priorité à Juni et Sylvio. Chacun sait aussi que Florian Maurice participe à toutes les présentations des joueurs depuis la saison dernière et non pas seulement depuis cet été comme il est pourtant écrit. Les qualités et l'état d’esprit de Florian Maurice sont unanimement reconnus à l’OL. Cette organisation fonctionne avec efficacité comme nous l’avions prévu, avec comme premiers effets concrets des objectifs de mercato qui se concrétisent », a lancé, sur le site de l’OL, Aulas, qui refuse donc de remettre en cause l'influence de Maurice. La suite du mercato va lui donner raison puisque Maurice a initié le dossier Andersen, le défenseur central de la Sampdoria qui deviendra prochainement la cinquième recrue des Gones.