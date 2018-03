OL : Mariano Diaz obsédé par le Real, ça devient gênant

Dans : OL, Liga, Mercato.

Cantonné à la réserve du Real Madrid jusqu’à l’été dernier, Mariano Diaz s’est enfin révélé sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais cette saison.

Avec 18 buts inscrits toutes compétitions confondues, l’attaquant espagnol répond parfaitement aux attentes et évite les comparaisons avec son prédécesseur Alexandre Lacazette. A ce rythme, l’ancien Merengue peut même prétendre à une place dans le secteur offensif de la Roja. C’est en tout cas l’objectif du Lyonnais à l’approche du Mondial 2018 en Russie.

« Je suis venu en France pour devenir important et ce serait pour moi un rêve d’être convoqué avec l’Espagne, a confié Mariano Diaz à la Cadena SER. Bien sûr que j'y crois. Mais les autres attaquants sont performants depuis plus longtemps, moi je n'en suis qu'au début. » Pour franchir un cap, l’avant-centre de 24 ans l’a déjà dit et répété à de nombreuses reprises, il rêve d’un retour au Real Madrid.

Mariano répète le même refrain

« Je suis venu ici, j’ai un contrat de cinq ans. Mais revenir à Madrid, ce serait incroyable, même si à l’époque, j’ai décidé qu’il valait mieux quitter le club », a rabâché le buteur des Gones, au risque de se montrer maladroit. Car à force de revenir sur son « rêve » de retrouver la Maison Blanche, Mariano Diaz va finir par vexer le club rhodanien qui avait déboursé 8 M€ pour lui laisser sa chance au haut niveau.