OL : Mariage et Mbappé, ce Lyonnais est encore choqué

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

La Coupe du monde 2022 a vu l'Argentine être sacrée au Qatar. Un titre magique pour les joueurs de l'Albiceleste que n'oubliera jamais Nicolas Tagliafico.

L'Argentine se retrouve pour la troisième fois sur le toit du monde grâce à son succès à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Sa victoire finale contre la France restera gravée dans l'histoire de la compétition. Cette finale, Nicolas Tagliafico l'a jouée en tant que titulaire. Un honneur particulier et qui n'a pas manqué de lui mettre une énorme pression avant le coup d'envoi. Il faut dire qu'il devait souvent faire face à Kylian Mbappé, qu'il avait déjà pu affronter avec l'OL. Si Mbappé aura inscrit un triplé, mettant tout le monde d'accord, c'est bien Tagliafico et ses coéquipiers qui sont repartis avec la Coupe du monde. De quoi enlever de la pression pour quelques heures à Tagliafico, qui s'est marié dans la foulée.

Tagliafico encore choqué par les événements

Marido y mujer, por siempre! 👰🏼‍♀️🤵🏼‍♂️ pic.twitter.com/BjNlbgZiUB — Nico Tagliafico (@nico_taglia) December 28, 2022

De quoi encore lui donner de fortes émotions. D'ailleurs, comme il l'a récemment indiqué pour Clarin, marquer Mbappé et se marier dans la foulée l'ont marqué fortement. « J’étais aussi nerveux au moment de marquer Mbappé qu’au moment de la cérémonie. Je ne réalise pas encore que nous sommes champions du monde, je le réaliserai avec le temps », a notamment indiqué le champion du monde, qui reviendra à Lyon dans les prochaines heures. Et le retour à la réalité risque de faire mal, l'OL étant mal classé et devant absolument remonter au classement dans une seconde partie de saison qui s'annonce difficile. Nicolas Tagliafico aura néanmoins la confiance nécessaire pour aider ses partenaires à remonter la pente. Le mercato hivernal pourrait aussi permettre à Laurent Blanc de faire quelques retouches à son effectif, alors qu'on parle d'une somme supérieure à 40 millions d'euros pour se renforcer.