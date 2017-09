OL : Marçal a presque les chocottes devant Mendy

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté cet été en provenance de Benfica pour moins de 5ME, Fernando Marçal a débuté la saison comme un titulaire aux yeux de Bruno Génésio.

Et pourtant, ce statut pourrait vite être remis en cause. En effet, Ferland Mendy a impressionné les observateurs lors des matchs face au PSG et Dijon. Puissant offensivement, il offre d’autres possibilités à Bruno Génésio. Sur OLTV, l’ancien défenseur de Guingamp a été invité à s’exprimer sur le natif du Havre. Pour lui, il s’agit d’un luxe d’avoir de telles possibilités pour l'entraîneur, mais d'une menace direct pour sa place de titulaire.

« Mon arrivée est positive si j’enlève ces petits pépins qui m’ont empêché de jouer. Je sais que j’ai encore une bonne marge de progression. Mais c’est un nouveau club avec de nouveaux coéquipiers. C’est intéressant pour l’OL d’avoir deux joueurs à gauche. Ferland Mendy est un joueur puissant qui a de la personnalité. C’est le coach qui décide qui va occuper ce poste mais nous échangeons beaucoup ensemble » a confié le natif de Sao Paulo, dont l’expérience pourrait être bien être privilégiée par Bruno Génésio en ces temps difficiles.