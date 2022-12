OL : Malo Gusto vendu 40 millions, Textor a un client

L'OL est dans l'incertitude depuis quelques semaines concernant son rachat par John Textor. Les Gones pourraient être amenés à faire quelques sacrifices lors des prochaines fenêtres de mercato.

L'OL a de quoi inquiéter ses fans depuis quelques mois maintenant. En effet, que ce soit en interne ou sportivement, c'est le flou qui règne chez les Gones. Huitième du championnat à la trêve et en instance de rachat, l'Olympique Lyonnais ne semble pas savoir de quoi son avenir sera fait. Une période de mercato arrive et la direction lyonnaise va devoir mettre une stratégie en place, alors que les finances du club seront impactées si John Textor ne reprenait pas le club. Parmi les joueurs qui pourraient être sacrifiés cet hiver ou même cet été : Malo Gusto. Le jeune latéral droit de l'OL bénéfice d'une belle cote sur le marché des transferts. Et les clubs intéressés ne manquent pas. C'est notamment le cas de Manchester United.

Excl. Malo #Gusto: The 19 y/o is very high rated at #MUFC and one of several top transfer targets as a right back. #Frimpong is still in. Ten Hag is pushing for #Dumfries. Gusto would be a big solution in summer 23. Bosses estimate a price tag of around €30-40m. @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/Zz0ikYoHcA