OL : Madrid découvre le « Benzema de l’OL », ça fait des ravages

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin cet été, Karim Benzema est clairement le leader de l’attaque madrilène.

Cela est encore plus vrai depuis l’arrivée de Santiago Solari au poste d’entraîneur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international français cartonne dans la capitale espagnole. Auteur d’un but magnifique face au Celta Vigo ce week-end, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais semble désormais se comporter au Real comme à l’époque de l’OL, où il était l’arme offensive principale des Gones. Un constat dressé par de nombreux observateurs dont Bernard Lacombe, qui connaît par cœur le n°9 du Real Madrid.

« Avec nous, sur dix ballons d'attaque, sept passaient par lui. À Madrid désormais, sans Cristiano, il se passe quelque chose de similaire. Il reçoit plus de ballons de ses coéquipiers, et de meilleure qualité. Il faut le servir comme Modric l'a fait (contre le Celta Vigo, ndlr). Dans l'espace, il a le talent pour faire ce qui convient le mieux. Et il cherche à nouveau à décrocher sur le côté, pour ensuite prendre la profondeur. Avec nous, il le faisait beaucoup. À Lyon, il était une référence et maintenant, à Madrid, il l'est encore plus. J'en suis très heureux et il le sait » a expliqué dans Marca le conseiller de Jean-Michel Aulas, ravi de voir Karim Benzema à son meilleur niveau. Car forcément quand le Français joue comme il jouait à l’OL il y a dix ans, cela fait des ravages.