OL : Lyon veut Serge Aurier, et ça ne date pas d’hier

Cet été, l’Olympique Lyonnais s’apprête à connaître d’importants bouleversements. Au niveau de son organigramme, les changements ont déjà été opérés avec les arrivées de Sylvinho et de Juninho. En ce qui concerne l’effectif, cela semble imminent avec le départ programmé de Ferland Mendy, et les rumeurs de plus en plus persistantes autour de celui de Tanguy Ndombele. Deux départs potentiels qui vont rapporter gros, et qui vont permettre à l’OL d’investir afin de renforcer son effectif. Dans le secteur défensif, Luiz Gustavo ou encore Stanley Nsoki sont pistés. Mais selon Soccer Link, le profil de Serge Aurier plaît également beaucoup.

Un intérêt qui ne date pas d’hier puisque des contacts ont été pris avant la venue de Juninho. « L’Olympique Lyonnais a entrepris un premier contact avec l’agent du joueur. Ce premier échange a eu lieu en peu avant l’arrivée au club du duo Sylvinho – Juninho » explique le média, qui précise par ailleurs que l’AS Monaco et l’Inter Milan sont également intéressés par le profil de l’international ivoirien, capable d’évoluer au poste de latéral droit bien-sûr, mais également dans une position de défenseur central. C’est sans doute pour jouer à ce poste, au côté de Jason Denayer, que l’OL le sollicite. Car pour rappel, le club rhodanien peut déjà compter sur Dubois, Rafael et Kenny Tete à droite.