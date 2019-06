OL : Lyon veut s'offrir un joueur du Real Madrid !

Dans : OL, Mercato, Liga.

L’Olympique Lyonnais a encaissé cette semaine un chèque de 48ME du Real Madrid pour la vente de Ferland Mendy, mais l’OL pourrait encore faire des affaires avec les Merengue lors de ce mercato estival. Et cette fois, ce serait dans l'autre sens. Si l’hypothèse d’un retour de Mariano ne semble pas réellement d’actualité, malgré les rumeurs en Espagne, c’est un milieu de terrain de Zinedine Zidane qui est ciblé par le club de Jean-Michel Aulas si l’on en croit la Cadena Ser. En effet, à l’occasion de l’émission El Larguero, le nom de Dani Ceballos a été cité comme étant un joueur susceptible de rejoindre l’Olympique Lyonnais durant ce marché des transferts 2019, et cela même si d’autres clubs, dont Tottenham, serait également sur le même dossier.

Agé de 22 ans, Dani Ceballos est arrivé en 2017 au Real Madrid en provenance du Bétis Séville pour 16,5ME, mais le milieu international espagnol n’a pas réellement trouvé sa place au sein de l’effectif madrilène. Et il est dans la liste des joueurs à qui Zinedine Zidane a donné un bon de sortie lors de ce mercato. Compte tenu des excellents rapports entre Florentino Perez et Jean-Michel Aulas, l'opération pourrait facilement se faire, pour peu que l'OL soit vraiment très intéressé par Dani Ceballos. Juninho et Sylvinho ont la réponse à cette question...