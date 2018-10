OL : Lyon trop offensif, ça rend fou de rage Genesio après PSG-OL !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Dimanche soir au Parc des Princes en clôture de la 9e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a longtemps gêné le PSG.

Durant près d’une heure, les hommes de Bruno Genesio ont même dominé et ne sont pas passés loin de l’égalisation à 1-1. Finalement, c’est une lourde défaite que les Rhodaniens ont concédé (5-0), la faute à un véritable show de Kylian Mbappé en seconde période. Après la rencontre, Bruno Genesio pestait contre l’attitude de ses joueurs, bien trop offensifs et laissant d’immenses espaces dans leur dos en seconde période. « On doit faire preuve de plus de maturité » s’est notamment agacé l’entraîneur de l’OL, 6e de Ligue 1 à l’issue de la 9e journée.

« Contre ce genre d'équipe, il faut concrétiser quand on a des temps forts. On a su mettre en difficulté cette équipe de Paris en pressant assez haut et en se créant des situations. On sait ensuite que la moindre erreur, la moindre défaillance tactique, se paye très cher face à des attaquants avec une telle qualité de vitesse et de déplacement. Il faudra tirer les enseignements de cette lourde défaite parce que pendant une heure, on a fait quasiment jeu égal avec Paris. Mais ensuite, il faut avoir davantage de maturité quand on est mené 3-0 au Parc face à une équipe comme Paris. Il faut arrêter d'attaquer à sept ou à huit comme on l'a fait et libérer les espaces dans le dos de notre défense » a lâché un Bruno Genesio agacé, malgré la belle attitude de ses troupes en première mi-temps. Les coups de gueule de l’entraîneur rhodanien après les matchs, cela commence à devenir une habitude…