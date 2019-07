OL : Lyon terrasse le Real, Rayan Cherki signe pro !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dans le viseur du Real Madrid et de Manchester United, le plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League, Rayan Cherki, a signé son premier contrat premier professionnel en faveur de l’Olympique Lyonnais a annoncé ce dimanche l'OL.

« L’attaquant de la génération 2003, Rayan Cherki, s’est engagé avec l’OL avec un premier contrat professionnel pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2022. Après les arrivées de Thiago Mendes, Jean Lucas et des signatures de Titouan Thomas, Sofiane Augarreau, Théo Ndicka Matam et Paul Devarewaerre, l’OL continue de préparer l’avenir. A bientôt 16 ans, Rayan Cherki, courtisé par les plus grands clubs européens, vient d’imiter ses aînés en paraphant son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Arrivé en 2010 en provenance de Saint-Priest à l’âge de 7 ans, l’attaquant est vite devenu un grand espoir du club par ses facultés techniques, son sens du dribble et du but. Des qualités qui ont même permis au natif de Lyon de passer dans une autre dimension durant la saison 2018-19.

Derby et play-offs avec les U17, Gambardella et Youth League avec les U19, National 2 avec la réserve professionnelle… Rayan Cherki, seulement 15 ans et doublement surclassé, a été sur tous les fronts cette saison. Les performances dans toutes ces compétitions de celui qui est le plus jeune joueur de l’histoire de la Youth League ont poussé le staff du groupe professionnel à le convier à quelques entraînements en fin de saison dernière. Avec la signature de son premier contrat, l’histoire entre l’OL et Rayan Cherki ne fait que commencer », précise, dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais concernant un joueur qui faisait l’objet d’un forcing de plusieurs gros club européens.