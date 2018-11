OL : Lyon suspend ses propres supporters !

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Les incidents qui ont eu lieu ces derniers temps au Groupama Stadium, en Ligue 1 ou en Coupe d’Europe ont visiblement agacé les dirigeants.

Ces derniers ont subi un match à huis clos face à Donetsk en Ligue des Champions et ils ont ainsi décidé d’installer des filets de protection derrière les buts pour être tranquille avec l’UEFA. En Ligue 1, c’est le dernier match entre Lyon et Marseille qui a excédé les dirigeants lyonnais. Interdits de déplacement, les supporters marseillais avaient tout de même réussi à s’infiltrer un peu partout dans le stade, et la clameur qui avait suivi l’égalisation de Thauvin avait provoqué des incidents.

Des supporters lyonnais avaient tenté de forcer la sortie de leur tribune pour pouvoir « chasser » des fans de l’OM. De quoi semer une véritable zizanie dangereuse dans une enceinte pleine. L’OL a donc décidé de frapper fort et d’exclure de son stade une trentaine de supporters qui a pris part à cette action punitive, grâce aux images vidéo collectés, annonce L’Equipe. La durée de l’interdiction de présence au Groupama Stadium n’a pas encore été précisée, mais vu que Lyon a porté plainte, les supporters incriminés pourraient de toute façon être interdits de stade par les autorités, et ainsi devoir pointer au commissariat au moment des matchs.