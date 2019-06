OL : Lyon se lance dans un dossier explosif du mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Tentant toujours de convaincre Rayan Cherki de signer son premier contrat, l'Olympique Lyonnais s'est également lancé dans un dossier, et même très compliqué. En effet, ce samedi, Le Progrès affirme que les dirigeants de l'OL se penchent sur le cas d'Hannibal Mejbri, jeune joueur de 16 ans de l'AS Monaco. Et si le milieu de terrain est un cas extrêmement délicat à traiter pour Jean-Michel Aulas, c'est que les parents d'Hannibal Mejbri ont attaqué le club de la Principauté afin de faire casser le contrat aspirant qui lie ce dernier avec Monaco jusqu'en 2021 estimant que des engagements n'avaient pas été tenus. L'affaire est passée pour la deuxième fois devant la commission juridique et vendredi cette dernière a décidé qu'elle ne pouvait accéder à la demande des parents du jeune prodige et que ce contrat, même s'il présentait des défauts, était toujours valide.

Sauf si la famille du joueur décide de contester en appel cette décision de la LFP, l'Olympique Lyonnais n'aura qu'une solution pour s'offrir Hannibal Mejbri, à savoir passer par un transfert pur et dur. Une hypothèse étudiée par le club rhodanien affirme ce samedi le quotidien régional, qui précise que Manchester United serait également attentif à la situation du très jeune milieu de terrain de l'AS Monaco.