OL : Lyon s’est offert un abonné à 10 ME à l’infirmerie

Dans : OL, Ligue 1.

Avec son recrutement d’ampleur, l’Olympique Lyonnais a permis de faire découvrir de nombreux joueurs en ce début de saison.

Il y en a toutefois un qui n’a pas encore pu se montrer, et ce n’est visiblement pas pour tout de suite. Le jeune Pape Cheikh Diop n’a en effet toujours pas pris place sur la pelouse avec le maillot de l’OL sur les épaules, du moins en équipe première. Blessé à la cheville dès son arrivée, le milieu de terrain avait du attendre un mois pour revenir à l’entrainement.

Sa reprise en deux temps avec la réserve de l’OL s’est mal passée, puisque lors d’un gros choc, Le Progrès raconte qu’il s’est blessé à l’épaule, et reprend donc la direction de l’infirmerie. Il sera forfait pour le match de cette semaine à Everton, alors que les rencontres vont s’enchainer et que Bruno Genesio comptait donner du temps de jeu à l’Espagnol. Recruté pour 10 ME en provenance du Celta Vigo, Diop est pour le moment toujours un mystère pour les supporters lyonnais, même s’il s’agit bien évidemment d’un pari sur le long terme effectué par la cellule de recrutement de l’OL.