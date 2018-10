OL : Lyon ressort Tete du placard, un match décisif avant le mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue des Champions.

Vendredi soir contre Nîmes, c’est sans spécialiste au poste de latéral droit que Bruno Genesio a été contraint de composer son onze de départ.

Un comble quand on sait que l’OL a pourtant trois joueurs habitués aux joutes de la Ligue 1 à ce poste avec Rafael, Dubois et Tete. Mais aucun n’était disponible face au promu nîmois. Heureusement pour l’OL, la situation ne sera pas identique pour le déplacement à Hoffenheim, mardi soir. En effet, Bruno Genesio enregistre le retour de Kenny Tete. Et selon les informations de L’Equipe, l’international néerlandais sera titulaire aux côtés de Marcelo, Denayer et Mendy en défense. Et il pourrait jouer gros pour son avenir à en croire le quotidien.

« Tete a donc l’occasion de montrer que l’OL peut compter sur lui, voire de susciter des convoitises hivernales… Quoi de mieux qu’un rendez-vous en C1, même s’il aura un déficit de rythme, de condition physique, pour soigner son retour au plus haut niveau. Le latéral reste une forme d’énigme : il avait parfaitement débuté l’an passé, montrant des aptitudes de contre-attaquant, une puissance intéressante… mais aussi des lacunes dans le placement » explique le quotidien national, pour qui Kenny Tete n'a pas intérêt à se louper. Pour son avenir à l’OL, ou ailleurs…