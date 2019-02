OL : Lyon ressort sa défense en bois, Monaco s'est amusé

Dans : OL, Ligue 1.

Soirée cauchemardesque pour l'Olympique Lyonnais à Monaco (0-2). En plus de faire une très mauvaise opération dans la course à la deuxième place en Ligue 1, vu que le LOSC a maintenant cinq points d'avance, le club rhodanien a subi une nouvelle désillusion sur tous les fronts. Si Memphis Depay, remplaçant au coup d'envoi et rentré en fin de première période pour suppléer la blessure de Terrier, a manqué un penalty (71e), pour allonger sa disette à 17 matchs sans marquer, c'est surtout la défense des Gones qui a inquiété...

En effet, sur les deux buts monégasques, l'arrière-garde a pris l'eau, et Lopes n'a cette fois-ci pas sauvé la maison. Puisque Gelson Martins (18e) a d'abord profité d'un marquage trop laxiste avant que Rony Lopes (27e) ne s'amuse entre Dubois et Marcelo. De quoi faire réagir Twitter. Nabil Djellit‏ en tête : « La défense de l'OL c'est une cata. Insipide ». Le retour d'une défense en danger, et fragilisée par la blessure de Marçal.