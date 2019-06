OL : Lyon reçoit une offre folle pour Bertrand Traoré !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

« Bertrand Traoré, c’est un joueur très technique. Il n’est pas encore assez régulier, mais je crois beaucoup en lui ». Lors de sa conférence de presse de présentation à l’Olympique Lyonnais il y a un mois, Juninho était très élogieux envers l’international burkinabé, un joueur sur lequel il compte pour l’avenir. Il faut dire que l’ancien attaquant de Chelsea a un profil intéressant pour Sylvinho, le coach brésilien ayant la volonté de jouer en 4-3-3 avec des ailiers rapides.

Mais l’avenir de Bertrand Traoré n’est pas encore totalement bouclé… En effet, l’attaquant de 23 ans a une cote folle en Europe, et notamment du côté de la Premier League. Déjà cité comme un sérieux prétendant à la signature du n°10 des Gones, Everton pourrait passer la seconde pour boucler ce recrutement, à en croire les informations obtenues par le média britannique Football-Insider. Une offre frôlant les 30 ME est même évoquée de la part des Toffees pour Bertrand Traoré. A ce prix-là, Jean-Michel Aulas devrait réfléchir. Même si sans aucun doute, Sylvinho et Juninho auront la volonté de conserver le Burkinabé en dépit de l’intérêt important qu’il suscite Outre-Manche