OL : Lyon reçoit une étonnante offre de Turquie

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

On parle beaucoup de Tanguy Ndombele ou de Nabil Fekir dans le sens des départs du côté de l'Olympique Lyonnais, mais en Turquie c'est un autre joueur de l'OL qui semble attirer la convoitise dès ce début de mercato. A Spor affirme en effet que le Besiktas a transmis à Jean-Michel Aulas une offre afin de s'offrir...Marcelo. Un joueur que le club d'Istanbul connaît bien puisqu'en 2017 c'est ce même Besiktas qui avait cédé le défenseur brésilien de 32 ans à Lyon pour 7ME. Lié avec l'OL jusqu'en 2021, Marcelo a rendu des copies contrastées sous le maillot lyonnais, l'expérimenté joueur étant capable du meilleur, mais aussi du pire.

Malgré la venue de ses compatriotes Juninho et Sylvinho, le Brésilien pourrait quitter Lyon durant ce mercato et c'est pour cela que le Besiktas est passé à l'action. Pour l'instant, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais n'auraient pas encore répondu à leurs homologues d'Istanbul concernant un accord possible pour Marcelo. Mais, à priori, le défenseur de l'OL ne serait pas opposé à un retour au Besiktas, même si sa famille et lui se plaisent dans la capitale des Gaules.