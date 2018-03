OL : Lyon prêt à perdre de l’argent pour ne pas vendre Geubbels à Monaco ?

Dans : OL, Mercato, Monaco.

Le dossier Willem Geubbels a connu un premier tournant majeur cette semaine, avec le rejet de la dernière proposition effectuée par l’Olympique Lyonnais pour faire passer professionnel son très jeune et talentueux attaquant.

Ce dernier, malgré d’énormes efforts consentis par son club formateur, prépare donc son départ, qui ne sera pas simple. En effet, le natif de Villeurbanne est sous contrat aspirant jusqu’en juin 2019, et il peut donc être obligé à rester au club sans jouer jusqu’à cette date. Ce n’est pas l’option privilégiée par le club rhodanien, qui comprend bien qu’un départ semble inéluctable cet été, même si aucun cadeau ne sera fait au jeune joueur jusque-là.

Dans le clan Geubbels, on discute en tout cas beaucoup avec Monaco, et un accord serait même proche sur le plan contractuel, au nom du fameux « projet de jeu ». Mais selon L’Equipe, Lyon ne l’entendrait pas du tout de cette oreille, et Jean-Michel Aulas n’a pas envie de voir un talent issu de son sérail éclore sous ses yeux en Ligue 1. Résultat, le président de l’OL ne souhaite pour le moment discuter qu’avec un seul club : le Red Bull Salzbourg, qui suit le dossier depuis longtemps, et avec des négociations pour un transfert ont déjà été entamées. Pas sûr que cela soit du goût de Willem Geubbels, surtout si Monaco effectue une proposition plus alléchante, pour le joueur comme pour l’OL…