OL : Lyon prend des énormes précautions avant Bergame

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

A moins d’une semaine de la réception de l’Atalanta Bergame, l’Olympique Lyonnais se sait dans le collimateur de l’UEFA.

L’instance européenne a déjà sanctionné le club rhodanien pour les débordements qui avaient eu lieu face à Besiktas puis l’Ajax Amsterdam au Parc OL la saison passée, avec une interdiction de coupe d’Europe en vue en cas de nouveau incidents. Autant dire que Lyon prend désormais avec beaucoup de sérieux les matchs européens au niveau de l’organisation et la sécurité. Finie donc la boulette d’ouvrir les places au grand public, ce qui avait provoqué un immense bazar face aux Turcs notamment. Pour la réception de Bergame, le club rhodanien a donc annoncé des mesures très strictes.

« Compte tenu des évènements dramatiques survenus aux Groupama Stadium la saison dernière, notre club réserve le reste des places à la vente auprès des supporters exclusif de l’Olympique Lyonnais, abonnés, membres MYOL ou grand public munis d’un code individuel transmis personnellement par email entre le 11 et le 13 septembre dernier, du fait de leur soutien au club depuis plusieurs saisons », a fait savoir l’OL, qui n’ouvre donc pas sa billetterie au grand public, si ce n’est à des sympathisants qui viennent régulièrement depuis un certain temps.

Les fans de Bergame suivis de près

Et, en dehors du déplacement officiel des supporters de l’Atalanta, un arrêté préfectoral a été pris pour interdire la circulation et l’accès au stade aux supporters italiens ne faisant pas partie des 3.000 fans qui effectuent le déplacement officiel. Seul problème pour le moment, le club lombard, qui n’a plus disputé de Coupe d’Europe depuis des décennies et est leader de la poule, a reçu 5.000 demandes de billets pour ce déplacement…