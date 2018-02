OL : Lyon préfère les grosses et ça tombe bien

Dans : OL, Ligue 1.

A l'inverse de l'Olympique de Marseille, qui n'arrive pas à venir à bout de ses concurrents du haut de tableau, l'Olympique Lyonnais est clairement plus à l'aise lorsqu'il s'agit de défier ses adversaires directs. Un constat que Bruno Genesio a un peu de mal à comprendre, même si l'entraîneur de l'OL espère que cela va durer au moins un match, celui que Lyon jouera dimanche soir à Monaco.

Car face au club de la Principauté, l'Olympique Lyonnais devra s'imposer pour reprendre à l'OM la deuxième place du classement. « Nous aussi on a remarqué cette différence, oui, on se pose la question, parce qu’on a perdu trop de points à domicile contre des équipes mal classées. Contre les grosses, on a fait de très bons matches, et obtenu de très bons résultats. Est-ce que c’est le contexte du match, une concentration supérieure, ou le fait que les autres équipes du haut du tableau s’ouvrent un peu plus ? Là, on va à Monaco, c’est un gros match, donc on est plutôt contents », a lancé, avec malice, Bruno Genesio, qui se souvient qu'il y a seulement quelques jours l'OL s'est imposé à Louis II en Coupe de France. Un exploit qu'il serait judicieux pour Lyon de renouveler.