OL : Lyon pleure Nabil Fekir, l'aveu XXL de Juninho

Cet été, Lyon a été particulièrement actif sur le marché des transferts. Aussi bien au rayon des arrivées qu’à celui des départs avec les transferts de Fekir, Ndombele et Mendy.

Trois départs majeurs qui, on le constate depuis le début de la saison, ont considérablement affaibli l’Olympique Lyonnais. Et ce n’est pas Juninho, directeur sportif des Gones depuis l’été dernier, qui va dire le contraire. Très affecté par la défaite de l’OL face à Rennes dimanche et par les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, le Brésilien a reconnu que Lyon avait peut-être commis une erreur en se séparant ainsi de son capitaine Nabil Fekir, dont la technique et la créativité font cruellement défaut à Lyon en cette première partie de saison.

« On se pose des questions aussi. On analyse aussi l’équilibre de l’équipe. Est-ce qu’on a vraiment maintenant une équipe équilibrée ? Un joueur comme Nabil était plus décisif que beaucoup de joueurs qu’on a aujourd’hui, même si on a des joueurs talentueux. C’est comme ça, on fait confiance à l’effectif que l’on a. Il ne faut pas trop le critiquer non plus. On a des joueurs de qualité, mais qui sont jeunes. Ils ont du mal à prendre le rôle de vrai leader et à prendre un peu plus de responsabilités. Ce sont plutôt des joueurs qui préfèrent profiter d’actions d’autres ou que les autres prennent l’équipe en main pour jouer à leur niveau » a analysé Juninho, lequel semble certain que la donne serait différente avec Nabil Fekir dans les rangs lyonnais…