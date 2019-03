OL : Lyon peut se qualifier à Barcelone, tout dépend de Messi…

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Dans moins de dix jours, les joueurs de l’Olympique Lyonnais seront opposés à ceux du FC Barcelone au Camp Nou.

Une rencontre qui anime toutes les discussions dans la capitale des Gaules, y compris au lendemain d’une victoire 5-1 en championnat. Interrogé sur le club catalan, Lucas Tousart a par exemple été très élogieux envers le futur adversaire de l’OL en Ligue des Champions. Et lorsqu’il lui est demandé de s’exprimer sur la forme étincelante de Léo Messi, l’ancien milieu de Valenciennes prie pour que l’Argentin passe au travers de son match face aux Gones…

« Ils ont pris la suprématie sur le Real. On sait qu’ils sont bien et que Messi fait de très bons matchs. Si on ne fait pas les choses ensemble, ça peut être sévère pour nous. Sur un match, tout est possible. C’est Messi en face mais comme nous, c’est un humain. Peut-être qu’il peut passer à côté et que nous pouvons faire un exploit. À nous d’encore bien résister derrière et pourquoi pas mettre un but, on ne sait pas » a confié Lucas Tousart, qui sait qu’un exploit sera bien plus délicat en cas de performance XXL de Lionel Messi sur la pelouse du Camp Nou.