OL : Lyon peut-il concurrencer le PSG ? Genesio invente l'eau tiède

Questionné sur le niveau de son Olympique Lyonnais par rapport au Paris Saint-Germain, Bruno Genesio a clairement joué petit bras.

« Dimanche, on a un match très difficile contre Lyon. À mon avis, après nous, c’est la meilleure équipe du championnat de France. Ce sera un beau match à jouer ». Suite à la victoire du PSG face à l’Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, Thiago Silva n'a pas hésité à dire que l'OL était le principal concurrent de Paris en L1. Des dires plutôt logiques, sachant que Monaco et Marseille vivent un début de saison plus ou moins compliqué. Malgré tout, Bruno Genesio préfère garder une certaine prudence par rapport à ce potentiel statut de numéro deux en France. À l'image du président Aulas, l'entraîneur des Gones a surtout tenu à montrer que Paris ne boxe pas dans la même catégorie.

« L'OL premier concurrent du PSG ? On verra en fin de saison. On doit le montrer sur le terrain. Ce qui est sûr, c’est qu’on doit lutter pour être derrière le PSG. Si le PSG est à 100 %, il sera champion c’est sûr. Le PSG est encore plus fort que l'année passée. Les joueurs ont plus d'automatismes et de repères qu’avant. Les résultats le montrent. Mais il n’y a pas de mission impossible. Il faut respecter l’adversaire. On sait que c’est très fort en face et qu’il faudra être au maximum pour faire quelque chose. Mais le match réalisé à Paris l’an passé nous aidera. On avait fait de très belles choses. Il faut se référer à cela, malgré la défaite subie (0-2) », a lancé, en conférence de presse, Genesio, qui sait pourtant que ce choc de L1 peut très bien tourner à l'avantage d'un groupe ayant déjà montré de quoi il était capable dans les grands rendez-vous, comme à Man City en Ligue des Champions durant le mois de septembre ou même face au PSG en janvier dernier (2-1).