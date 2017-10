OL : Lyon peut-il à son tour ridiculiser Everton ?

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Everton-Lyon, voilà une affiche d’Europa League qui a tout de même du prestige, et pourrait faire penser à une finale de poule. Mais ce sont bien les deux derniers du groupe E qui s’affronteront ce jeudi à Goodison Park, ce qui fait clairement mauvais genre pour les deux formations. Mais c’est encore plus dramatique pour l’OL, qui vise clairement un beau parcours dans cette épreuve. De son côté, Everton a montré lors deux premiers matchs (lourde défaite à Bergame et nul à domicile contre Limassol) que l’Europa League lui passait au-dessus de la tête. Une impression confirmée par Rémi Garde, ancien coach de l’OL et surtout ancien joueur et entraineur en Premier League. Fort de son expertise, l’ancien d’Arsenal précise aussi qu’Everton aura à cœur d’éviter le ridicule face aux Lyonnais.

« L’OL a toutes ses chances, sans aucun doute. D’autant plus qu’en Angleterre, ce qui compte en premier c’est la FA Cup, ensuite viens le championnat et en dernier les coupes européennes. Ronald Koeman a fait tourner les matchs précédents et notamment à Bergame où ils ont pris le bouillon. Maintenant ils ne peuvent pas se permettre d’être complètement ridicule non plus. Ce sera forcément des matchs difficiles mais la qualité de l’OL aujourd’hui peut lui permettre d’obtenir des résultats positifs », a assuré un Rémi Garde persuadé que la qualité des joueurs lyonnais peut mettre le doute dans l’esprit des Toffees lors de cette rencontre.