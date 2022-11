OL : Lyon officiellement traumatisé et en crise !

Dans : OL.

Battu par Marseille dimanche soir (1-0), l’OL a livré une prestation insipide au Vélodrome et qui n’incite guère à l’optimisme pour la suite des évènements.

Après la défaite contre Marseille dimanche soir, Laurent Blanc n’avait pas caché sa déception devant la prestation globale de son équipe. C’est particulièrement la première période des hommes de Laurent Blanc qui a provoqué la furie de l’entraîneur français, qui ne comprend pas comment son équipe a pu subir à ce point lors des 45 premières minutes tout en reconnaissant la supériorité de Marseille. Consultant pour Canal +, Sidney Govou a livré dans les colonnes du Progrès son analyse de la situation actuelle dans la capitale des Gaules. Et l’ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais n’est pas très optimiste pour la suite de la saison de l’OL dans la mesure où selon lui, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont profondément traumatisés par le début de saison catastrophique de l’équipe. La crise est clairement présente à Lyon, qui devra faire un bon résultat face à Nice vendredi pour s’éviter une trêve pleine de doutes.

Sidney Govou très inquiet pour l'OL de Blanc

« L’arrivée de Laurent Blanc a certainement changé des mentalités, mais tu ne sors pas de ce qu’on a vu depuis trois ans du jour au lendemain. L’OL est à sa place actuellement, comme il a été à sa place la saison dernière. Les joueurs sont tellement atteints mentalement que c’est compliqué de leur demander plus. Je comprends qu’un joueur soit fatigué quand il court, mais là, il n’y avait même pas les intentions en première période. Le match aurait pu durer trois heures, ça n’aurait rien changé. Les joueurs ont sans doute envie de bien faire, mais ils n’en ont pas la capacité. Ils ne savent pas comment faire. Je vois beaucoup d’équipes jouer pour Canal +. Très peu évoluent comme Lyon aujourd’hui. L’OL n’a aucun ingrédient, mis à part son statut technique, et c’est insuffisant » a analysé Sidney Govou, déprimé par ce qu’il voit de l’Olympique Lyonnais depuis trop longtemps maintenant. Une réaction est attendue dès vendredi face à Nice à domicile mais c’est surtout la trêve qui sera capitale pour l’OL afin changer les mentalités et espérer une deuxième partie de saison en boulet de canon. Mais il y a du travail pour Laurent Blanc et son staff.