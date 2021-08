OL : Lyon numéro 1, Bosz réclame une chose

Dans : OL.

Peter Bosz commence à bien connaître son effectif à l'Olympique Lyonnais et le successeur de Rudi Garcia est conscient qu'il a encore du boulot avant de pouvoir trouver les bons réglages et avoir une équipe compétitive.

Lorsqu’il a pris la place de Rudi Garcia, quelques jours seulement après les propos assassins de ce dernier sur la difficulté de travailler avec Juninho, Peter Bosz a compris que les supporters attendaient beaucoup de lui. Adepte d’un jeu efficace, et capable de faire confiance aux jeunes joueurs de l’Olympique Lyonnais, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam peut donc compter sur le soutien de Jean-Michel Aulas, Juninho, mais également des fans de l’OL. A quelques jours de l’ouverture de la saison 2021-2022 de Ligue 1, et de la réception de Brest au Groupama Stadium, Peter Bosz a reconnu qu’il lui fallait encore du temps avant d’avoir un onze capable d’avoir les résultats escomptés par le peuple lyonnais.

Le coach Peter Bosz après #FCPOL : "On a mieux joué que la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de changements en fin de match. Le plus important était les premières 70 minutes. On a encaissé trop de buts avec des erreurs de relance." pic.twitter.com/AhQcLhDlp2 — Olympique Lyonnais (@OL) July 31, 2021

L'entraîneur de Lyon veut du temps pour relancer l'OL

S’exprimant auprès de l’AFP, le coach de l’Olympique Lyonnais demande donc de la patience. « Depuis les premiers contacts, pendant mes vacances, nous avons bien étudié l'OL. J'ai vu pas mal de matches de la saison dernière. Je dois mettre cela en relation avec le jeu que l'on veut proposer avec le club. Cela fait cinq semaines maintenant et cela ne fait pas beaucoup de temps pour préparer le championnat. Quelques joueurs sont partis et aucun n'a été recruté depuis mon arrivée. Je commence à mieux connaître les joueurs et nous mettons en place une manière de jouer qui puisse plaire aux supporters, mais aussi pour avoir des succès. Il faut associer les deux. Les supporters veulent les deux et moi aussi. Nous avons besoin de temps pour mettre les deux en place. Car il n'est pas facile de jouer offensif, de manière attractive et dominatrice tout en ayant des résultats positifs », a prévenu Peter Bosz.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Le mercato peut aider Lyon

Il est vrai que durant la phase de préparation, les performances de l’Olympique Lyonnais ont engendré un peu d’enthousiasme, et quelques craintes notamment sur le plan défensif. Mais pour l’entraîneur de l’OL, il ne faut pas non plus sombrer dans le pessimisme, alors même que la compétition n’a pas commencé et que le marché des transferts se terminera dans un peu moins d’un mois. De quoi permettre à Jean-Michel Aulas d’offrir un ou des renforts à Peter Bosz.