OL : Lyon n’existe plus en Europe balance Riolo

Dans : OL, Coupe d'Europe.

Entre Daniel Riolo et Jean-Michel Aulas, ce n’est pas l’amour fou, et cela ne risque pas de s’arranger.

Le chroniqueur de RMC a une nouvelle fois effectué une sortie violente à l’encontre d’un club qui a selon lui disparu des radars au niveau européen. Même si le président de l’OL pourra toujours avancer des chiffres flatteurs sur les 20 dernières années, le polémiste assure que le club rhodanien ne fait que rétrograder, notamment en alternant absences et mauvaises performances en Ligue des Champions ces dernières années.

« Sur l’échiquier européen, Lyon n’existe plus. Ils ne vont plus loin en ligue des Champions. La demi-finale d’Europa League ? Mais Lyon, c’est Ligue des Champions, pas Europa League, avec 250 ME de budget, ça doit être Ligue des Champions chaque année. Arrêtez de chercher des excuses. Quand ils y vont en Ligue des Champions, ils sont ridicules et se font taper en poules. Il n’y a plus d’ambition », a allumé Daniel Riolo, persuadé que les grandes années de l’OL ne reviendront pas. Surtout tant que Jean-Michel Aulas, en qui il ne croit plus, est encore en place.