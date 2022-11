OL : Lyon misera tout son mercato sur le milieu de terrain

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a donc fini cette première partie de saison à la huitième place du classement de Ligue 1. Désormais, Laurent Blanc pense au mercato, et il sait ce qu'il veut.

Dix points de retard sur Rennes, troisième de Ligue 1, et dix points d’avance sur Ajaccio, dix-septième et premier relégable, l’OL s’est confortablement installé dans le ventre mou du Championnat. Mais avec un tel budget et un tel effectif, c’est une évidence, le club de Jean-Michel Aulas, et bientôt de John Textor, n’est pas à sa place en Championnat. On l’a encore vu contre l’OGC Nice, l’équipe de Laurent Blanc a de nombreuses lacunes, mais à priori du côté de l’entraîneur arrivé le mois dernier à la place de Peter Bosz, on sait d’ores et déjà ce que l’on veut lors du prochain mercato. Même si l’objectif de finir sur le podium de Ligue 1 semble bien complexe à réaliser, car devant Lens et Rennes ne rigolent pas, l’OL veut se remettre en ordre de bataille dès le début du mois de janvier. Et cela passera par la signature d’un ou plusieurs renforts.

Lyon a besoin de muscler son milieu de terrain

48 heures après le début de la pause « Mondial » pour l’Olympique Lyonnais, du côté de Laurent Blanc on a les idées claires, et le duo Cheyrou-Ponsot a été informé de ce que l’entraîneur voulait pour booster son effectif. Ce dimanche, Le Progrès affirme en effet que Blanc n’a pas l’intention de recruter un attaquant supplémentaire et ne fait pas d’un défenseur une priorité absolue. Non, ce qui obsède le technicien de l’OL, c’est d’apporter un vrai plus à son milieu de terrain, Blanc estimant que Lyon est beaucoup trop léger dans ce secteur. « Les impacts mis au milieu par les rivaux de Ligue 1, et notamment le PSG, Lens, Rennes, Marseille, Lille et même Lorient ont été trop lourds à supporter pour les Olympiens. C’est un triste constat, mais l’OL devra mettre de la taille, du poids, et tâcher de dénicher un créateur de plus. Houssem Aouar est toujours inconstant. Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde sont pour l’instant des joueurs d’appoint », fait remarque Le Progrès. Au club rhodanien de mettre des noms face à cette demande de son entraîneur.