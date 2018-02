OL : Lyon joue franc-jeu, le CSKA Moscou est un bon tirage

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Bernard Lacombe, conseiller sportif de Lyon, après le tirage au sort qui verra le CSKA Moscou jouer l’OL en 1/8e de finale de l’Europa League : « Le CSKA c’est du costaud. On a joué certaines équipes il y a quelques temps, mais pas depuis 2001. C’est une très belle ville, mais on va aller là-bas dans des conditions délicates car c’est une période où il fait encore très froid. Ce qui est intéressant pour nous, c’est de recevoir au deuxième match. C’est un bon tirage, mais cela reste le football. Avec ce qu’il s’est passé à Villarreal, il est évident que jouer la finale dans son stade, c’est quelque chose d’exceptionnel. Mais il y a tellement d’adversaires de haut niveau. On est reparti sur une bonne spirale, et la Coupe d’Europe, c’est encore autre chose, car nos joueurs sont motivés pour les grands évènements ».