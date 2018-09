OL : Lyon galère encore avant la LDC, Génésio peste

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Bruno Génésio, entraîneur de l'OL, après le nul contre Nantes (1-1) : « On perd deux points, quand on reçoit l'avant-dernier. Parfois, le foot est cruel, mais là, il est complètement juste. On ne mérite pas mieux qu'un nul, on s'en sort même pas mal... On a failli dans les phases de transition. On n'était pas suffisamment concerné. On savait que Nantes était une équipe de possession, donc on voulait faire un bloc costaud. Mais on a eu des difficultés avec le ballon. C'est un coup d'arrêt. Ce match ressemble à celui de Caen. Là encore, c’est avant un match de Ligue des Champions. Est-ce l’explication ? Je me pose la question. C'est un constat, je vais en parler aux joueurs. À la perte du ballon, il y a eu une différence d’investissement. C’est un peu les mêmes constats qu’avant le match de Manchester City. Des bonnes choses avec le ballon, d’autres beaucoup moins bonnes quand on le perd. À un moment donné, il faut apprendre de nos erreurs. Si on ne le fait pas, c’est qu’on n'a pas conscience de la situation... », a-t-il balancé sur OL TV.