OL : Lyon galère, ce consultant perd patience...

Dans : OL, Ligue 1.

La situation comptable de l’Olympique Lyonnais commence à sérieusement inquiéter les observateurs du club après un nouveau match nul.

Cette fois, c’est Montpellier qui a tenu l’OL en échec, malgré la belle deuxième période des hommes de Bruno Genesio. Sur le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a avoué que le surplace de l’OL l’inquiétait, en plus de l’agacer. « L’OL n’arrive plus à gagner, et avec trois de pris sur dix-huit, fait du surplace. Avec une défense désorganisée et attentiste, ainsi qu’une animation offensive non aboutie, l’Olympique lyonnais ne trouve plus de solution pour inverser la tendance. Face à Montpellier, on a observé un peu plus d’initiatives en deuxième mi-temps. Sans réels effets » a lâché, frustré, l’ancien gardien de l’OL.

Memphis et Aouar, satisfactions du match à l'OL

Néanmoins, le consultant rhodanien a vu quelques points positifs au cours de cette rencontre, notamment les performances individuelles de Memphis Depay et d’Houssem Aouar. « Disponible entre les lignes, Aouar a essayé d’apporter des solutions en se projetant vers l’avant. A un poste qui lui va bien, il est l’un des seuls Lyonnais à avoir tenté des choses. Il est d’ailleurs à l’origine de l’égalisation de l’OL. Depay ? Brouillon mais entreprenant, il a, surtout en deuxième mi-temps, essayé de mettre un peu de folie dans le jeu de l’OL » a expliqué Nicolas Puydebois, bien conscient que les deux joueurs précédemment cités doivent être les leaders offensifs de l’OL. Encore plus avec l’absence de Nabil Fekir…