OL : Lyon frappe fort et tutoie le Barça et le Real dans ce classement

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

Club formateur régulièrement vanté sur le plan national et européen, l’Olympique Lyonnais se félicite régulièrement de ses résultats.

Cela passe par la promotion des joueurs en équipe première, leurs performances et souvent leur vente, mais la qualité du centre de formation se voit aussi sur le long terme. En effet, entre les joueurs vendus, ceux qui sont toujours au club, et ceux qui sont passés au centre de formation avant d’exploser ailleurs, l’Olympique Lyonnais est l’un des plus grands pourvoyeurs du football européen. La preuve avec ce classement signé par l’Observatoire du football CIES, qui a recensé l’origine des joueurs des cinq grands championnats européens, pendant les cinq dernières années.

Le FC Barcelone domine ce classement avec 69 joueurs formés dans la Masia et qui sont utilisés par 55 équipes différentes dans les meilleurs championnats. Une véritable armada catalane, égalée ou presque par le Real Madrid, qui place également 69 joueurs dans 44 équipes, mais pour un temps de jeu moindre. Derrière ces deux mastodontes, l’Olympique Lyonnais prend une très belle troisième place avec 56 joueurs placés, dans 50 clubs différents. Une preuve des performances du club rhodanien dans ce domaine, mais aussi de l’efficacité de la Ligue 1 dans la formation, puisque Rennes prend la 5e place, tandis que Monaco, Toulouse, le PSG, Montpellier, Bordeaux et Nantes se retrouvent dans le Top20.