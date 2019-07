OL : Lyon fait un choix XXL pour remplacer Ndombele !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Mardi en début de soirée, l’Olympique Lyonnais a officialisé la vente de Tanguy Ndombele à Tottenham pour 70 ME bonus compris.

Un gros transfert qui va permettre aux Gones de boucler la venue de Thiago Mendes, et de mettre le paquet sur Youssouf Koné et sur Joachim Andersen afin de renforcer sa défense. Mais du côté des supporters, malgré la venue déjà annoncée de Jean Lucas, on s’attend à voir débarquer un autre milieu de terrain afin de combler la perte de Tanguy Ndombele. Reste que selon Bilel Ghazi, ce n’est pas comme ça que les choses sont prévus à Lyon.

En effet, à la surprise générale, l’Olympique Lyonnais envisagerait sérieusement de faire de Nabil Fekir le successeur de Tanguy Ndombele à un poste inédit pour lui de milieu de terrain relayeur. L’information a de quoi surprendre, et elle ne devrait pas manquer de diviser chez les supporters rhodaniens. Reste à voir si cette décision qui semble venir de Sylvinho et de Juninho sera bien accueillie par Jean-Michel Aulas, lequel souhaitait encore très récemment vendre à tout prix l’international tricolore, dont le contrat dans la capitale des Gaules expire en juin 2020. Et qui ne semblait pas vraiment enclin à prolonger son bail à Lyon…