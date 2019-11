OL : Lyon et Arsenal à fond sur Umtiti au mercato ?

Dans : OL.

Plombé par de nombreuses blessures, Samuel Umtiti n’est désormais plus un titulaire au FC Barcelone. Et pour cause, Clément Lenglet lui est désormais préféré en défense centrale au côté de Gérard Piqué.

A six mois de l’Euro 2020, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais pourrait prendre la lourde décision de quitter Barcelone afin de relancer une carrière qui tourne au ralenti depuis le titre de champion du monde avec les Bleus en 2020. Et selon les informations récoltées par nos confrères de Calcio Mercato, deux clubs seraient extrêmement intéressés par les services de « Big Sam » Umtiti : Arsenal… et l’Olympique Lyonnais, son club formateur.

L’information est évidemment à prendre avec des pincettes, mais elle a le mérite d’exister : l’OL serait donc sur les rangs pour accueillir son ancien défenseur, qui a quitté la capitale des Gaules en juillet 2016 contre un chèque de 25 ME. Un transfert qui ne pourrait néanmoins intervenir que si Marcelo, également annoncé proche de son ancien club, à savoir Besiktas, venait à faire ses valises. Quant à l’intérêt des Gunners d’Arsenal, il n’est pas vraiment étonnant puisque le coach londonien Unai Emery est un grand fan du défenseur français, qu’il avait déjà dans le viseur lorsqu’il était à la tête du Paris Saint-Germain. Reste à voir si Barcelone donnera son feu vert à Samuel Umtiti pour un transfert cet hiver, ou s’il faudra attendre patiemment l’été prochain…