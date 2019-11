OL : Lyon est prévenu, Giroud dévoile son jeu au mercato

Dans : OL.

Olivier Giroud se cherche un point de chute pour cet hiver, de peur de perdre sa place en équipe de France en raison de son temps de jeu inexistant avec Chelsea.

A six mois de la fin de son contrat, il ne sera pas retenu puisqu’il n’évolue quasiment plus avec le club londonien depuis l’arrivée de Frank Lampard. De quoi intéresser plusieurs clubs séduits par son gabarit et son expérience, et son efficacité toujours de mise avec l’équipe de France quand il est sollicité. Mais pour ce qui sera certainement le dernier contrat de sa carrière, Olivier Giroud ne veut pas se brader. C’est pourquoi les premières discussions menées en Italie sont loin de se faire sur du velours.

Selon Gianluca Di Marzio, l’attaquant français n’ambitionne de signer à l’Inter Milan qu’avec une offre de deux ans et demi de contrat, soit jusqu’en juin 2022 tout de même. De quoi freiner la candidature de l’Inter, qui n’envisage pas de miser autant sur un joueur de 33 ans en manque de temps de jeu, et qui sera au mieux une doublure de Romelu Lukaku. Même chose pour le Milan AC et le Borussia Dortmund, qui ne voyaient pas forcément Giroud demander un contrat aussi long. En tout cas, les discussions sont en cours, mais si jamais l’OL devait se réveiller dans ce dossier, notamment en cas de départ de Moussa Dembélé vers la Premier League, les dirigeants lyonnais savent déjà que Giroud réclamera un long contrat pour assurer ses arrières.