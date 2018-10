OL : Lyon est persuadé d'avoir réussi son mercato, Aulas le confirme

Dans : OL, Ligue 1.

Capable du meilleur comme du pire depuis le début de saison, on l'a encore vu mardi face à Donetsk, l'Olympique Lyonnais sait qu'il faudra absolument gommer ce problème pour briller durablement en 2018-2019. Pour Jean-Michel Aulas, si les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes en championnat, ils le sont en Ligue des champions, et cela permet de constater que le mercato d'été a finalement été judicieux.

Dans Le Figaro, le patron de l'Olympique Lyonnais est tout de même optimiste. « Le bilan du début de saison ? Satisfaction et déception. En C1, on est premier d’un groupe avec Manchester City, il ne faut pas bouder notre plaisir. En L1, le sentiment est plus mitigé, avec de bonnes performances et d’autres plus délicates. Je suis un peu déçu par le nombre de points au compteur, mais rassuré par le potentiel de notre équipe qui a démontré une grande marge de progression, confie, dans le quotidien national, Jean-Michel Aulas, qui n’a pas voulu secouer ses joueurs, estimant pouvoir faire mieux que pousser des coups de gueule à tout bout de champ. Ici réside tout l’art du management. Ce qui serait grave, c’est si on n’avait pas de potentiel. Là, il faudrait changer de joueurs et cela voudrait dire que notre mercato a été raté. Aujourd’hui, il faut que moi, le staff et nos conseillers, Bernard Lacombe et Gérard Houllier, nous aidions à améliorer l’équipe, même s’il n’y a aucun traumatisme. L’ambition est là, la frustration aussi. A nous de la gommer. »