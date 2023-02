OL : Lyon en coupe d’Europe, la France croise les doigts

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Neuvième de Ligue 1, l’OL mise tout sur la Coupe de France afin de se qualifier en Europa League dans l’optique de la saison prochaine.

Tributaire de son début de saison raté, l’Olympique Lyonnais accuse un lourd retard sur les places européennes en championnat. En effet, l’équipe de Laurent Blanc est actuellement neuvième avec huit points de retard sur Rennes, actuel cinquième de Ligue 1, place qualificative pour la Conférence League. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’OL a davantage de chances de se qualifier en Europa League en remportant la coupe. Ce mardi soir, les Gones affrontent Grenoble à domicile, une occasion en or de se qualifier pour les demi-finales et de rêver plus que jamais d’un trophée en fin de saison et par conséquent d’une qualification européenne. Dans un édito à ce sujet, Eurosport indique qu’il serait d’ailleurs préférable pour la France de compter un club tel que l’OL en coupe d’Europe, à l’heure où l’indice UEFA a souffert des éliminations de Rennes, de Monaco et de Nantes dès le mois de février ou de l'OM en novembre.

L'OL en coupe d'Europe pour booster l'indice UEFA de la France

« Lacazette devrait être rétabli pour les tours suivants en cas de qualification, et sera à coup sûr présent pour mener brassard au bras son club sur la scène européenne, si celui-ci venait à finalement accrocher l'Europe. Quand on voit la pauvreté des résultats français sur la scène continentale, on en viendrait presque à espérer pour le football tricolore que le général Lacazette et sa bande emmènent l'OL, son vécu européen et sa ferveur vers la Ligue Europa l'an prochain » note le média, pour qui une qualification de l’Olympique Lyonnais pour l’Europa League dans l’optique de la saison 2023-2024 serait la meilleure des nouvelles pour la France. Et pour cause, le club de Jean-Michel Aulas, très irrégulier sur la scène nationale, déçoit rarement en Europe. Et pour l’indice UEFA de la France, plus que jamais menacé par le Portugal ou encore les Pays-Bas, il serait préférable de voir l’OL briller en coupe d’Europe la saison prochaine.