OL : Lyon-Donetsk à huis clos, le club fait un geste ambitieux

Afin de dédommager les supporters ayant déjà acheté une place pour la rencontre de Ligue des Champions entre l'OL et Donetsk, qui se jouera à huis clos, le club rhodanien a proposé une bonne solution de repli.

Cette fois-ci, c'est officiel : l’Olympique Lyonnais jouera bien son prochain match de Ligue des Champions, contre le Shakhtar le 2 octobre prochain, dans un Groupama Stadium vide. Pour son grand retour en C1, Lyon ne pourra donc pas compter sur le soutien de son public, à cause des incidents survenus lors du match d'Europa League contre le CSKA Moscou en mars dernier. Un manque à gagner énorme pour la formation de Jean-Michel Aulas, qui a toutefois décidé de faire un joli geste envers les fans de l'OL ayant acheté le Pack Europe, composé des trois rencontres de groupe de la LDC. Puisque ce jeudi, le service client de l'OL a communiqué les modalités de compensation ou de dédommagement aux différents acheteurs.

« Compte tenu de la décision d’appel et malgré la saisie du TAS, le huis clos concernant le match OL-Shakhtar est désormais officiel. À ce titre, et pour remercier nos fidèles supporters, le Club a décidé de proposer aux acheteurs de billets pour ce match : la compensation par des places à l’identique en cas de qualification, soit pour un éventuel 8e de finale de Champions League, soit pour un éventuel 16e de finale d’Europa League », a expliqué l'OL, précisant que si cette offre commerciale ne convient pas, les supporters pourront « effectuer une demande de remboursement total avant le 20 novembre », tout en sachant qu'un remboursement sera aussi proposé si l'OL venait à être éliminé de toute compétition européenne. Une belle compensation pour les Gones, qui rateront Donetsk... pour voir un possible meilleur match et au même prix. À condition que la troupe de Genesio termine le travail, après sa belle victoire inaugurale sur la pelouse de Manchester City.