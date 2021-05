OL : Lyon décimé, Thiago Mendes en défense ?

Dans : OL.

Pour la réception de Lorient samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais est décimé par les suspensions et les blessures.

Exclus contre Monaco (2-3), Mattia De Sciglio, Marcelo et Maxence Caqueret manqueront à l’appel. Trois absences qui s’ajoutent à la suspension actée avant le déplacement en Principauté de Memphis Depay et à l’incertitude autour de Jason Denayer, Melvin Bard et de Djamel Benlamri, blessés ou victimes du Covid-19. Rudi Garcia va donc devoir se creuser la tête pour trouver le quatrième défenseur, qui accompagnera Maxwel Cornet, Sinaly Diomandé et Léo Dubois face aux Merlus.

Garcia au souvenir de Gustavo avec l'OM

A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’ancien entraîneur de l’OM n’aura pas d’autre choix que d’innover. Et c’est Thiago Mendes qui pourrait être choisi pour accompagner Diomandé en défense centrale face aux Merlus. Le milieu défensif brésilien possède l’impact physique nécessaire pour évoluer en charnière ainsi qu’un jeu de tête intéressant, au contraire de Bruno Guimaraes, plus offensif. Ce chamboulement va automatiquement rebattre les cartes au milieu de terrain et en défense. Houssem Aouar devrait notamment être relancé en tant que titulaire dans l’entrejeu, probablement aux côtés de Lucas Paqueta et de Bruno Guimaraes. Restera ensuite à régler le problème de l’attaque, sans Depay mais avec Toko-Ekambi, Kadewere et un troisième homme à définir entre Cherki et Slimani.