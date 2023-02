OL : Lyon décimé, Laurent Blanc transpire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mardi, c’est avec un effectif décimé par les blessures que l’OL va recevoir Grenoble en quart de finale de la Coupe de France.

Après avoir éliminé Lille aux tirs au but en huitième de finale, l’Olympique Lyonnais s’est fixé comme objectif d’aller au bout de la Coupe de France. Aux yeux de Laurent Blanc, il s’agit du moyen le plus rapide de décrocher une qualification en coupe d’Europe pour la saison prochaine, l’entraîneur de l’OL ayant peu d’espoir d’accrocher la cinquième place en championnat. Dans cette optique, la rencontre de mardi soir face à Grenoble en quart de finale de la Coupe de France est déterminante. Lyon reste sur une victoire poussive à Angers en Ligue 1 et aborde ce match avec prudence, d’autant que l’effectif rhodanien est totalement décimé. En effet, L’Equipe fait le point sur les absences du côté de l’OL et les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes, notamment en ce qui concerne Alexandre Lacazette.

Lacazette et Thiago Mendes quasi forfaits pour Grenoble

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sorti à la mi-temps du match face à Lens il y a deux semaines en raison d’une blessure à la cuisse, Alexandre Lacazette est quasiment forfait pour la réception de Grenoble. Absent à Auxerre et à Angers, le meilleur buteur de l’OL est espéré pour le match contre Lorient le week-end prochain mais aucun risque ne sera pris mardi. Une autre mauvaise nouvelle s’est ajoutée à l’absence de Lacazette ce week-end, il s’agit de la blessure de Thiago Mendes. Touché aux adducteurs face à Angers, le milieu de terrain brésilien, buteur samedi contre la lanterne rouge du championnat, est quasiment forfait pour le match de Coupe de France. A en croire L’Equipe, il y a même peu de chances de le voir face à Lorient le week-end prochain. Deux coups durs pour Laurent Blanc, déjà privé de Malo Gusto et de Jérôme Boateng pour les matchs à venir. Autant dire que les choix vont être limités pour l’entraîneur lyonnais, qui fera une nouvelle fois la part belle aux jeunes comme Mohamed Al Arouch et aux recrues telles que Jeffinho et Amine Sarr pour venir à bout de Grenoble mardi au Groupama Stadium