OL : Lyon craque pour ce joueur qui brille à l'Euro Espoirs

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

L’Angleterre et la Croatie étaient attendus au tournant mais dans le groupe de l’Equipe de France à l’Euro Espoirs, c’est la Roumanie qui a scotché tout le monde avec deux victoires lors des deux premières journées. Et dans cette équipe surprenante, un joueur a crevé l’écran : Alexandru Cicaldau. Jeune milieu de terrain de 21 ans évoluant à Craiova en Roumanie. Et à en croire les informations du média turc Fanatik, deux clubs de Ligue 1 ne sont pas passés à côté de ce joueur d’1m78 : Lille… et Lyon.

Le joueur dispose d’une clause de résiliation de 8 ME. Un montant qui n’effraierait pas les deux clubs français intéressés. Lille et Lyon seraient effectivement au coude à coude pour s’offrir le très prometteur Alexandru Cicaldau. Mais de toute évidence, aucune décision ne sera prise avant la fin de l’Euro Espoirs. Il faudra donc s'armer de patience, la Roumanie ayant quasiment validé sa qualification pour les demis-finales. En attendant, les recruteurs de Lyon et de Lille seront assurément très attentifs à la prestation du joueur lundi… face à l’Equipe de France.