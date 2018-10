OL : Lyon craque pour ce défenseur de L1, c'est une surprise !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, TFC.

Cet été durant le mercato, c’est initialement deux joueurs que l'Olympique Lyonnais voulait recruter en défense centrale.

Finalement, Jason Denayer a été le seul renfort du club rhodanien à ce poste, la piste Ruben Dias n’ayant pas abouti. Lyon pourrait donc avoir la volonté de recruter cet hiver et selon les informations de La Dépêche, un joueur de Ligue 1 a tapé dans l’œil de Florian Maurice, responsable de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais. Il s’agit du jeune Jean-Clair Todibo, qui brille avec Toulouse en ce début de saison… et qui n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, puisqu’il a refusé une première offre récemment.

« Florian Maurice, le responsable de la cellule de recrutement de l’OL, apprécie son profil polyvalent, physique et technique » a confié un proche du club lyonnais. Lors du match entre Saint-Etienne et Toulouse le 25 septembre dernier, un scout de l'OL était présent dans les tribunes pour scruter la prestation du solide défenseur, également courtisé en Angleterre. Reste désormais à savoir si Jean-Michel Aulas passera à l’offensive dans ce dossier. Ce qui n’est pas encore certain, le président lyonnais tenant en haute estime Olivier Sadran et n’ayant peut-être pas envie de se le mettre à dos selon le quotidien régional...