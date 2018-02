OL : Lyon craque encore dans le derby, et ça fait très mal...

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Lors du 116e derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne ce dimanche au Groupama Stadium, le club rhodanien pensait tenir son deuxième succès de la saison contre son ennemi juré, après la déculottée 5-0 de novembre dernier. Mais malgré un but de Mariano Diaz en début de match (19e), la troupe de Bruno Genesio a une nouvelle fois craqué en fin de rencontre sur un but de Debuchy (90e), pour perdre un total de 13 points après avoir mené au score cette saison (1-1).

Un nul qui ne fait pas les affaires de l'OL, qui vient d'enchaîner un cinquième match de suite sans victoire en Ligue 1, avec deux nuls et trois défaites. Ce qui plombe l'OL dans la course au podium, vu que l'équipe de Jean-Michel Aulas est quatrième du championnat à sept points de Monaco...