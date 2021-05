OL : Lyon cible un espoir français, Rennes s’incruste

Dans : OL.

Malgré le recrutement de Da Silva, l’OL est toujours concentré sur certains dossiers en défense afin de compenser un éventuel départ de Marcelo ou de Denayer.

Attentif aux joueurs sud-américains mais également aux grands espoirs de Ligue 1, le directeur sportif Juninho a coché le nom de Loïc Badé, qui vient de réaliser une saison pleine sous les couleurs de Lens. A en croire les informations de Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais est toujours un candidat à la signature de l’ancien Havrais, également dans le viseur de Villarreal, de l’Atlético de Madrid ou encore de certaines formations en Angleterre (Leicester, Brighton). Comme dans le dossier Seko Fofana, courtisé par l’Olympique de Marseille, le RC Lens n’est pas vendeur et se montrera gourmand. Une mauvaise nouvelle pour Lyon, qui doit par ailleurs composer avec la concurrence d’un club français très déterminé à l’idée de s’offrir Loïc Badé.

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, le Stade Rennais est le club le plus chaud dans le dossier Loïc Badé. « Loïc Badé à Rennes c’est en bonne voie. Les Bretons cherchent à pallier le départ de Damien Da Silva » a publié l’ancien journaliste de la chaîne Téléfoot, convaincu que Bruno Genesio et Florian Maurice ont fait du défenseur du RC Lens leur grande priorité estivale afin de combler le départ de Damien Da Silva… à Lyon. Du côté de l’OL, on ne devrait pas surenchérir même si pour l’instant, le montant de l’offre rennaise n’a pas filtré. En attendant la nomination du futur entraîneur, Juninho devrait temporiser, d’autant que pour l’instant, Jason Denayer et Marcelo ne semblent pas vraiment être sur le départ. La situation du Belge, qui n’a pas encore prolongé et qui figurait il y a un an dans le viseur de Naples, est cependant à surveiller de près pour l’état-major de l’Olympique Lyonnais.