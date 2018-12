OL : Lyon-Bayern, un tirage de rêve pour l'OL ? Il ose !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Avant le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Rolland Courbis a expliqué quelle est l'équipe la plus abordable pour l'Olympique Lyonnais.

En terminant deuxième de son groupe, le club rhodanien s'est qualifié en phase finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2012. Mais désormais, la tâche s'annonce difficile pour la troupe de Bruno Genesio. Si Lyon évite Man City et le PSG, l'OL devra faire face au Barça, à Porto, au Real, au Borussia Dortmund, à la Juve ou au Bayern Munich en février prochain. Des adversaires possibles qui font rêver le public des Gones et qui promettent une grande affiche au Groupama Stadium, mais Lyon aura finalement très peu de chances de voir les quarts européens... Sauf si la formation de Jean-Michel Aulas venait à tirer le Bayern. C'est en tout cas l'étonnant avis de Rolland Courbis.

« Les deux meilleurs tirages pour l'OL en C1, je pense que ce serait le Bayern et Porto. Pourquoi le Bayern ? Parce que le Bayern de cette année, c'est un Bayern qui est à une dizaine de points de Dortmund en Bundesliga. Et si on me demande qui je préfère rencontrer entre Dortmund et le Bayern, je préfère affronter le Bayern, même si ça reste le Bayern de Munich. Contre le Bayern, c'est jouable pour Lyon. Porto ? C'est une équipe difficile à jouer. Le coach, on le connaît, c'est un très bon entraîneur. Ce n'est pas facile de jouer contre des équipes entraînées par Sérgio Conceição. Porto, évidemment ça fait moins peur que le Bayern, mais je reste persuadé que le Bayern, cette année, est prenable », a lancé, sur RMC, le consultant, qui sait très bien que l'OL est capable de battre ce Bayern-là sur un match aller-retour, sachant qu'il a mis à terre Man City en poules et qu'il reste pour l'instant invaincu en Ligue des Champions.