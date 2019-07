OL : Lyon attaqué pour Memphis Depay, la surprise à 30 ME

Dans : OL, Mercato, Liga.

Les clubs de football de Séville pourraient faire une petite razzia à Lyon cet été.

Le Bétis Séville tente en effet de faire venir Nabil Fékir, qui entre dans sa dernière année de contrat. Jean-Michel Aulas essaye de s’y accrocher, mais il semble avoir bien compris que cela ne servait à rien si le champion du monde souhaitait découvrir un nouvel horizon. Toutefois, le président lyonnais pourrait aussi recevoir une offensive plus inattendue sur le marché des transferts. En effet, le FC Séville a mis Memphis Depay en haut de sa liste en cas de départ majeur en son attaque. Une référence au fait que Wissam Ben Yedder soit courtisé par plusieurs clubs européens, et pourrait ainsi partir pour une belle somme.

Selon le site Fichajes.net, le club andalou pourrait récupérer 40 ME avec la vente de son attaquant français, soit le montant de sa clause libératoire. Le média espagnol affirme qu’une somme entre 30 et 33 ME serait suffisante pour convaincre l’OL de laisser partir son attaquant néerlandais de 25 ans. Si la donnée économique n’est pas primordiale, l’avis de Sylvinho sur l’utilisation de l’ancien de Manchester United devrait être capitale en cas d’offre, sachant que Memphis Depay a toujours été compliqué à gérer, sur le plan humain parfois, et sur le plan tactique plus fréquemment.