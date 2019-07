OL : Lyon attaqué de partout, son Academy affole l'Europe !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais n'a jamais manqué de mettre en valeur la qualité de son centre de formation, considéré comme l'un des meilleurs d'Europe dans les différents classements réalisés chaque année. Mais cela commence à avoir un prix, car désormais toutes les grandes équipes européennes ont un oeil sur la situation des jeunes footballeurs en cours de formation dans la fameuse Academy chère à Jean-Michel Aulas. Et la dernière pépite à avoir tapé dans l'oeil d'un ogre européen, à savoir Manchester United, n'est autre que le jeune Florent Da Silva. Agé de 16 ans, le milieu de terrain est sensible à l'intérêt des Red Devils.

Selon L'Equipe, les dirigeants de Manchester United devraient rapidement faire une offre à Jean-Michel Aulas afin de lui proposer d'acheter la dernière année de contrat aspirant de Florent Da Silva pour sceller dès cet été l'avenir du milieu de terrain. « Les négociations sont avancées, il ne reste plus aux deux clubs qu'à se mettre d'accord », a confié une source proche du dossier au quotidien sportif. Cependant, Florent Da Silva semble ne pas encore avoir définitivement tranché concernant son avenir, et l'Olympique Lyonnais est encore en mesure de changer la trajectoire d'un joueur qui est international U16 et a montré ses qualités en Youth League avec l'OL la saison passée.