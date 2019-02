OL : Lyon a vu flou, impossible d'être méchant !

Dans : OL, Ligue 1.

Après une première période plutôt bonne, l'Olympique Lyonnais a fait beaucoup de choses à l'envers vendredi soir contre Guingamp, au point que la victoire de l'OL a bien failli se transformer en nul dans l'ultime minute. Un résultat qui aurait été une vraie contre-performance, alors que Lyon se bat pour le podium de la Ligue 1. Mais, pour Nicolas Puydebois, on ne peut pas réellement en vouloir aux joueurs de Bruno Genesio d'avoir joué avec le frein à main serré, la perspective d'affronter le FC Barcelone mardi incitant forcément à un engagement moindre.

Alors, sur Olympique-et-Lyonnais.com, l'ancien gardien de but de l'OL a fait part de sa compréhension. « L’OL a pris les trois points, c’est bien là l’essentiel. Ils ont géré ce match contre Guingamp, peut-être trop car ils ont frisé l’égalisation bretonne. Forcément, lorsqu’il y a un match aussi important contre le Barça, les joueurs n’ont pas envie de se blesser. C’est humain, à ce moment-là, tu es un peu sur la réserve pour te préserver, pour pouvoir jouer le match de l’année, celui que tout le monde attend. Bruno Genesio avait choisi de faire tourner son effectif et c’était une bonne décision. Ses joueurs cadres étaient au repos pour qu’ils aient du jus contre le Barça, on verra mardi si cela va porter ses fruits », a prévenu Nicolas Puydebois, qui attend avec impatience, comme tout le monde, la confrontation de mardi face au Barça.