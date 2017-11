OL : Lyon a une stat qui fait rêver au présent et au futur !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a toujours misé sur les jeunes, la qualité du centre de formation de l'OL permettant au club de Jean-Michel Aulas de surfer sur une superbe vague. Et cette saison, malgré un mercato très actif, ce sont encore les jeunes qui donnent le tempo avec notamment un trio au milieu de terrain, Lucas Tousart, Tanguy Ndombele, Houssem Aouar, qui présente une particularité saisissante. En effet, avec seulement 57 matches joués en Ligue 1 à eux trois, dont 36 pour le seul Lucas Tousart, et un total de 59 ans, ce trio du milieu de terrain est le plus jeune des cinq grands championnats européens.

Cela n'empêche pas l'Olympique Lyonnais de bien fonctionner dans ce secteur, et pour Bruno Genesio il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour ce trio de petits jeunes. « Je ne me suis jamais posé la question. En fait, je n’y ai même pas pensé. Je sais, bien sûr, qu’on a beaucoup de jeunes joueurs, et qu’on est très jeunes en termes d’expérience, mais cela dépend aussi de la maturité de ces joueurs. Houssem Aouar, par exemple, a une maturité supérieure à la moyenne. À nous de les faire progresser plus vite que la normale. Il faut accepter qu’ils soient un peu moins bien certains matches, un peu irréguliers dans la performance et que les louanges puissent provoquer un peu de relâchement, parfois. Ils doivent continuer à travailler sur la concentration mais ce qu’ils font, à vingt ans, est vraiment très bien », se réjouit, dans L’Equipe, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, toujours aussi convaincu que la carte jeune est le meilleur atout de l’OL.