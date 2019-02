OL : Lyon a un problème, il ne sait pas gagner sans Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

Suspendu contre Barcelone mardi soir en Ligue des Champions, Nabil Fekir n’était pas non plus présent sur la pelouse du Stade Louis II pour y affronter Monaco dimanche en clôture de la 26e journée. Victime d’une béquille à l’entraînement, l’international français n’était pas apte à tenir sa place, et a cruellement fait défaut à l’OL. En effet, son absence s’est faite ressentir sur le terrain, et la Fekir-dépendance est de plus en plus présente dans la capitale des Gaules. Un constat inquiétant pour Nicolas Puydebois, lequel déteste voir une équipe dépendre d’un seul joueur.

« L’OL peut-il se passer de Fekir ? J’aurais tendance à dire oui, parce que personne n’est irremplaçable dans une équipe de football. Mais force est de constater que Nabil Fekir, qui réalise de bonnes performances et que je trouve très en forme en ce moment, a cruellement manqué à l’OL sur les derniers matches » a confié l’ancien gardien de l’OL sur le site Olympique et Lyonnais avant de dire un mot sur Memphis Depay, qui a raté un penalty dans le dernier quart d’heure. « Il avait une chance sur deux de le mettre ou de le louper. Au moins, il a pris ses responsabilités. Par rapport à sa confiance et ses performances du moment, il y avait quand même plus de chance qu’il le rate ». Ça, c’est envoyé…